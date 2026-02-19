亨利拆局│练马师王吼吕健威

上期蛇年送岁赛，告东尼重振雄威获封练马师王，不过佢埋单夺得32分，其实只是险胜对手，且看方嘉柏、吕健威和罗富全都各取30分，竞争激烈紧凑，告仔只是运气稍佳一点而已，但沉寂多时终见起色，始终值得高兴，不排除东厩在季中阶段见底回升，短期内宜密切留意。

回说今期贺岁赛，根据经验往往是华人马房较进取，而洋仓则是蔡约翰最巴闭，近三年贺岁赛日佢累积四赢五位，上名率高达三分一！这两点当可作为今日练马师王筛选指引。而我最终属意捧吕健威，即使佢出马七匹未算最瞩目，然而逾半数有坐位望赢机会，除了练马师王，我还会拣几只吕厩马赌单场。

重点争分方面，「喜庆宝」上仗赢马姿态尽显超级本色，升班少负十二磅，绝对除笨有精。「包装福星」上季因脚患蹉跎岁月，上仗跑千二嫌短旨在热身，小休三星期可重临，证明健康已回稳。「做好自己」太忠心，上仗段速水准亦高，有望帮手争分。

目标：吕健威

赔率：4.5

全日恶马 第十场：喜庆宝

练马师王最佳投注时机：第二场前