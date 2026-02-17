文杰访问│希斯贺年战「心雄雄」

周四马年贺岁赛马，希斯马房只派遣六驹列阵，不过却是贵精不贵多，当中不乏近绩良好分子，届时有望取得佳绩，为马房赢马贺新年。练马师希斯表示，明白厩内马主都喜欢旗下马匹在这重要日子取得胜利，所以参战马临场必全力以赴，战马中而「心雄雄」和「满洛城」将是今次赛事主要争分筹码。

「心雄雄」升班负磅骤减十一磅，届时有望再发挥其实力，全力争取三连捷。

「心雄雄」最近在田草千四米连捷，今次升三班再跑同程，希斯分析说：「『心雄雄』质素本应不俗，只是连仗上阵均排在外档，直接影响发挥，所以前仗牠抽得内档，终于顺利跑出水准赢马，但上场牠再跑时负磅增加和排外档，却依然击败对手连捷，反映马儿正在成熟进步，阵上走势亦愈来愈好。今次升三班赛上阵，即使对手较前强，但本身负磅骤减十一磅，届时有望再发挥其实力，全力争取三连捷。」

「满洛城」赛后进一步加强操练，有望演出续进，再次走入前列一席。

「满洛城」于季初一直演出平平，至上仗增程跑千六米即后上跑第三，今次再跑同程，练者分析说：「『满洛城』只是三岁马，即使其血统上显示有能力应付较长路程，但始终要配合马儿成长进度，否则只会影响其长线发展。不过目前已踏入季中，加上『满洛城』已上阵数次，吸收过出赛经验，于是上场遂安排牠增程跑千六米，共取得初步成效，牠的演出较前进步。赛后此驹进一步加强操练，希望届时演出续进，再次走入前列一席。」

「火焰闪烁」找来班德礼压阵，如走势进步有力一争。

希斯接着还提到，「火焰闪烁」上季三岁时已胜出千八米，证明本身应有长力，所以最近牠在千六和千八米走得接近而未能赢马，便决定在今场增程跑二千米，并找来最近和马房合作成绩理想的班德礼压阵，希望牠的走势进步，并拼入前列最接近位置归来。」

特约记者：文杰

