文杰访问｜田桂「团结」刮「暴风」

田泰安周三晚策「金牌实力」赢得个人今季第二十二场头马，连续两日均报捷，手风不俗。明日沙田赛事，其九匹坐骑实力不差，有机会再添头马进帐，他昨晨收操后表示，多匹坐骑的实力不俗，希望届时悉数跑出水准，其中以一对桂厩马「团结战灵」和「暴风一族」最具争胜机会。

「团结战灵」状态正值大勇，可谓有备而来，有望走入前列。

田泰安当年离开南非来港前，正担任桂福特的马房主帅，后者今季在港前仓，两人再续前缘，暂时携手赢出九场头马，包括「团结战灵」。马匹明日增程跑千四米，骑者分析：「『团结战灵』早前曾在谷草千二米赢马，而来港前和抵港后均出赛较少，不但仍有进步空间，甚至路程和跑法上亦未完全定型。因此，当牠最近两仗在千二米均后上不及跑第二，今次便依据其血统根据而增程，正好符合部署。何况马儿状态正值大勇，可谓有备而来，希望届时跑出预期水准，走入前列。」

「暴风一族」今次转战田草的长直路会更合脚法，有望拼得接近。

「暴风一族」上仗转仓首战，即在谷草千二米后上跑第四，明日配田泰安跑田草千二米，骑者说：「我从上场表现所见，牠早段欠前速，但末段可追回多个马位，表现较以往明显进步，相信今次转战田草的长直路会更合脚法，临场我将听从桂福特的指示，希望届时拼得接近。」

田泰安另指「绿族无限」转投桂厩后，复出两场愈见接近，再跑正宗的千二米，即使对手甚强，亦有权走入三甲。

特约记者：文杰