甜甜小记│「自强不息」再为港争光

刚赛焦点落在华将周俊乐上，他当晚连中三元兼连赢四期，手风大顺。周俊乐将在明日伙拍由文家良训练的「自强不息」出战千二米二级赛维雅德泥地短途锦标，骑者将于今早会亲手为「自强不息」操练，为明天沙特之战做好准备。至于练马师文家良和马主王宗彦已经身在沙特，为马儿打气。

「自强不息」马主王宗彦伉俪，文家伉俪及亲友打气团队。

马会在明晚越洋转播沙特杯赛日，相信不少马迷都与小记一样，最关心是香港代表「自强不息」出战。小记感谢身在沙特的马主王宗彦，分享了马儿的照片及短片。从短片中所见，「自强不息」在团队悉心照料下神态不俗。王宗彦接受小记访问时说：「『自强不息』已回复标准的体重，甚适应沙特的环境及场地，目前状态理想，但排八档稍逊色，对手亦强。但马儿会尽力而为，希望承接周俊乐的旺势，人马都有所表现。」

「自强不息」已回复标准的体重，甚适应沙特的环境及场地，目前状态理想。

「自强不息」自去年胜出韩国短途锦标赛后，即获得美国育马者杯的入场券，但团队决定放弃征美，当然希望在沙特凯旋而归，再次为港争光。

陈嘉甜