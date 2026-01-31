Dickson心水│「英雄豪杰」老马发威

今期沙田赛事用B+2跑道，记得上次一月一日采用此跑道，非常有利前置，投注时宜加留意。

第六场三班1000米，「英雄豪杰」大前仗升上二班，在杜苑欣胯下追获殿军，再看当日赛事形势，除了牠及摆明超班的头马「颜色之皇」之外，并无马匹可交出凌厉追劲，而其蹄下败将「钛易揾」及「魔术控制」再出都入Q，足证「英雄豪杰」仍有战斗力。虽然对上两战表现一般，却因此减至八十分，今仗可于三班上阵，换了一批对手，再用黄智弘减五磅，有力建功！

第九场四班1400米，「岚臣」前仗正是由麦道朗取得首胜，上仗换周俊乐，直路阶段曾塞车，加上内叠场地不利追，结果也跑获第五，今次回配赢马功臣麦道朗，可补中。

第六场：1英雄豪杰

第九场：3岚臣