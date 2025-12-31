廖事如神│「嘉应奇兵」新年送贺

踏入2026，祝各位《星岛》读者新年快乐。2025年对香港人而言非好年，希望2026会充满笑声和快乐。对马坛而言，新一年才是众多大赛期的开始，乐见近期不少赛驹愈战愈勇，有望扶摇直上，齐于大赛尽展光芒。

第八场三级赛千四米，论表现稳定，必数吕厩「包装天将」，跑同程获三冠两位兼未失前四，上仗缩程仍跑第三，该仗亚军「精算暴雪」再出与马王「嘉应高升」串Q，赛事水准可信，今季已有两场热身，回师首本路程实为稳胆。「光年魅力」增程挑战不果后，潘顿指现时未能应付千六米，而且马匹有慢闸毛病，缩程千四成热门只作配。「玩笑」表现略为反复，但状态绝对理想，快跳时仍展步开扬，试闸虽名次较后，走势及格有余。「风再起时」今季大熟大勇，上仗受惠于跑道偏差及赛事形势赢马，但今仗续负轻磅结合火热状态，仍有力争胜。

第十场三班千四的范围较窄，有近绩的参战马并不多。「嘉应奇兵」上仗换上奥尔民排十三档，早段抢前耗力过多，表现走样可理解。贺贤今次继续安排快工夫，试泥闸走势良好，重配赢马骑师潘明辉兼排档转佳，半冷马胆值敲。「韦金主」季初仍见步头较重未收身，如今线条显现落脚轻盈，且体重不跌反升，评分稍为回落可争。「笑喜喜」上场赢得轻松，蹄下败将「一世美丽」已再出补中，喜获一档可望赚形势。「光年八十」与「白鹭金刚」串Q一役，跑第三的「超劲赤兔」已补中，今仗排好档亦属奇兵。

廖浩贤精选

第八场 3 包装天将 4 光年魅力

6 玩笑 7 风再起时

第十场 5 嘉应奇兵 3 韦金主

9 笑喜喜 13 光年八十