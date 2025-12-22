祖马龙心水│「安康万里」必然选择

世界一切总有规律，物理学上称为惯性。平凡嘅礼拜二有马跑，就好似有一双无形之手，以外力推住屁股向前行。

今次谷草赛事跑九场，似系圣诞节前夕向马迷送礼物，因为有好几场赛事，祖马龙觉得局势颇为清晰。唔单止祖马龙有拣马方向，第八场就连何泽尧都有明确选择。

留意第八场赛事，何泽尧上次先后为「安康万里」同「精彩骏将」赢马交代，不过今次就拣前驹上阵。今季，何泽尧最轻负磅试过120磅，无办法，佢人生得高，呢个系先天条件，就算唔食饭唔饮水，都无可能做到超轻磅。不过，就算做唔到超轻磅，都有做唔到嘅玩法，正如布文亦一样，所以何泽尧唯有一条心拣骑「安康万里」。

今季，「安康万里」出赛三次获两冠一亚，连场都交出高水准，即使今次孭131磅，仍然非常有竞争力。假设，就算佢本人做到超轻磅，可以骑到「精彩骏将」，但今次升班兼排外档，处境比较下风，点计都系骑「安康万里」较上算。

第四场 8 红钱到 1 钫糖武士 6 翠湖烈风

第八场 2 安康万里 4 轻功猛男 10 精彩骏将