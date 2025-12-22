「飞雪神驹」长途送「礼」

艾兆礼刚周六策「常常感恩」赢马，连续两个赛日取得胜仗，于明晚跑马地赛事将策七驹上阵，他表示今次坐骑实力不弱，其中「飞雪神驹」和「大千绝尘」愈跑愈接近，今次各自出战合适路程，将是他主要的争分筹码。

廖厩「飞雪神驹」最近由艾兆礼接手，前仗在其胯下于田草二千米上名，之后跑田草千八米亦得第五，明晚转战谷草二千二百米，艾兆礼说：「虽然『飞雪神驹』上场未能上名，但只落后头马两个马位，同时跟季军和殿军马同过终点，表现实在不差。今次牠转跑谷赛，我认为马匹身形适中，而且竞跑时动作畅顺，应可以适应谷草跑道，而且牠有足够长力应付这路程，所以今仗将是牠收复前失争取在港首捷的好机会。」

艾兆礼表示「大千绝尘」(图) 今次续负轻磅，足以取得更佳名次。

「大千绝尘」今季跑谷草千二米先后得第三、四名，明晚续争同程，艾兆礼认为具胜算︰「牠上季三岁时走势生硬，健康更一度有问题，幸好经长时间休息并重新部署，今季踏入四岁成熟期，表现明显进步，上场排十二档全程走二三叠，直路上仍犹有余力，终仅以半马位落后头马，表现理想。今次续负轻磅，足以取得更佳名次。」

特约记者︰文杰