甜甜小记│浪琴香港国际赛港队三王鼎立

前日四场国际赛完满举行，非常精彩，三场港队成功抵御外队强手胜出，保住奖杯，成绩骄人。小记先祝贺在国际赛中胜出的「嘉应高升」、「遨游气泡」和「浪漫勇士」马主朋友，为香港争光。前日马场人头涌涌，近5万人入场，其中约1.3万海外游客，数字破历年纪录，可见香港赛马运动对于海外游客极具吸引力。其实本港赛马的赛事水准高，马场配套也属国际一流，值得让更多游客看到和亲身体验。国际赛邀得多位海外骑师与名驹参战，相信马会上下都花了很多时间及心机准备，值得赞赏。

香港马王「嘉应高升」再一次展现马王风范，在潘顿胯下收缰轻松胜出香港短途锦标，现已16连胜，向前马王「精英大师」所创造的17连胜纪录进发。看五岁的「嘉应高升」今季表现如日方中，相信头马陆续来，令人期待。至于三冠长途王「遨游气泡」大战「神志勇进」一役亦很精彩，潘顿骑功绝顶，尽显身价；而「遨游气泡」斗心惊人回气再上，亦令人赞叹。「遨游气泡」准绳得可爱，1600米至2400米亦胜任，堪称全材马。而「浪漫勇士」今年远征外地后回港再展现能力，四夺香港杯破纪录，无论这匹前马王今季余下日子决定再战沙特杯或留港进军三冠长途系列，已经教人佩服。小记觉得很幸运，可以见证香港短、中距离和长途三匹马王级王者，三王鼎立，各有千秋。

「嘉应高升」在潘顿胯下收缰轻松胜出香港短途锦标。

「遨游气泡」斗心惊人回气再上，胜出浪琴香港一哩锦标。

「浪漫勇士」四夺香港杯破纪录。

陈嘉甜