祖马龙心水│「大众福星」潘顿可靠

礼拜三国际骑师锦标赛，当你觉得莫雅Hea骑，结果佢最后夺2W；当你以为雷神赢完两场陆续有嚟，之后就连输两只热门。跑马就系咁，就系因为有呢个随机性、不确定因素，大家先继续有兴趣玩。雷神返嚟，沙圈旁边有马迷欢呼，当晚佢完成赛事之后赶返南美骑大赛。

今期香港国际赛日，无雷神，但有潘顿镇守。第九场「大众福星」相对较可靠，上场档差兼最后六百米曾收慢，满是荆棘嘅道路，末段走势却引，今次排七档，早段应可守中间，最好攞生位，希望能跑出水准。「至尊高超」季内两战都表现走样，阿蔡揾来莫雅，似是最后杀着，可能为大家提前送上「火鸡马」。

第六场：13丰辰、12魅力知耀、9自然动力

第九场：2大众福星、1至尊高超、12光年八十