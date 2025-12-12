甜甜小记│「嘉应高升」身负重任

赛马向来是推广香港特色旅游的重要项目，本周日沙田马场上演四场总奖金高达1.3亿的一级赛，相信会吸引不少本港及海外马迷入场观战。去年香港队在国际赛中取得亮丽的成绩，四场一级赛囊括三场冠军，今次小记全力为一众港队马打打气，祝愿港队马在国际赛中美梦重温，旗开得胜，为港争光。

小记是女记者，对于三位女马主车晓红、唐献芳和许礼诗养有的「祝愿」更为留意。小记访问马主车晓红，她说：「『『祝愿』上场在马会一哩锦标跑得第四名后，我和其他马主好拍档都有前往廖康铭马房，探望爱驹。『祝愿』健康状态都很好，上场输在步速太快，马儿跟前面直路稍早出头，最终所负不远，希望马儿今场遇正常步速，发挥出应有水准，我们全力为马儿打气。」

香港两匹马王「嘉应高升」和「浪漫勇士」马主梁锡光和刘栢辉当然也是马经传媒的访问对象。世界短途王「嘉应高升」周日将身负重任，出战香港短途锦标进军16连胜，虽然希斯受访时表示Hard to beat (好难输），但马主团体经理人马主梁锡光仍然很谦虚地，无论香港或海外的对手都非常强劲，绝对不能轻视。梁锡光表示，希望「嘉应高升」尽全力去跑，继续为香港队争取佳绩。

至于「浪漫勇士」马主刘栢辉则透露，由于爱驹下个月便转八岁，因此未来部署会逐场检视，如果爱驹周日顺利赢马，便很大机会再次远征角逐沙特杯，挑战「青春永驻」。

陈嘉甜