廖事如神│「金金小子」征服三班

今日沙田赛事，马场将闭门作赛。香港遇上不幸事件，大家心情难免受影响，赛事缩小规模，既可对赛事的影响减到最低，亦关注到大众感受兼行善赈灾，实为合理之举。愿逝者安息，伤者早日康复，生者节哀并振作。

第九场三班千二米，「金金小子」上季已现锋芒，出道第二仗已轻取一众原班马。可惜胜后流鼻血影响进度，要久休近半年后才复出赢马，而上仗升班兼增程的难度甚高，败于「关键所在」得亚军不失礼。有一仗千二经验后，相信今仗表现会有进步，可望征服三班。「帅帅友福」于064场次追势悦目，与「肯佩斯」仅以马头位分胜负，惟其后增程表现走样，今次缩程并配麦道朗，赛前操练积极可争。「星运传奇」初出即胜殊不简单，近期快工夫打磨甚重视。「骏马之曲」季内初出气管多血，重整旗鼓后仍具威胁。

第十场「美丽星晨」星味十足，今季表现日渐进步，上仗虽仅以颈位胜出，但姿态似难实易，令对手「英骏飞驹」被艾道拿力骑下仍未能抵挡，走势有余未尽。此驹跑法机动，再次排五档胜望甚浓。「一定超」上季拾级而上，今季却较迟复出，而热身一仗后增程合理，惟排十四档要靠麦道朗克服。「满心星」性能广泛，是次出战田草千六米，过往曾入Q必合，在预期前领马不多之下，排十一档仍有望入二叠。「火悟空」应有不俗潜力，隔七日匆匆再战是心存大欲，虽状态仍有提升空间，但姚厩马匆出马过去曾交出不少好成绩，必须高度留神。

廖浩贤精选

第九场 6 金金小子 拖 3 帅帅友福

5 星运传奇 12 骏马之曲

第十场 1 美丽星晨 拖 7 一定超

11 满心星 12 火悟空