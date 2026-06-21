滶蕴2房呎售3.84万 创同类新高

一手市场交投持续，昨单日共录约15宗成交，其中新世界旗下九龙塘豪宅项目滶蕴售出地下G3室花园特色户，面积467方呎，采2房1套设计，附连291方呎花园，成交价1794.6万，呎价38428元，呎价创同类单位新高。

据了解，买家为新香港人，钟情项目附近国际学校及名校林立，是传统「学区房地段」，加上属全新低密度超级豪宅项目，而且距离港铁九龙塘站仅约7分钟步程，故决定入市。项目推出后约两周累售59伙，套现近27亿，而招标售出的低密度大宅平均成交价逾5600万，呎价近4万。

柏蔚森系列连录成交

另外，集团伙拍远东发展的启德柏蔚森系列亦连录成交，单日沽出5伙，合共套现3820.4万。昨成交金额最高单位为柏蔚森I第5座9楼A室，面积512方呎，3房设计，以1105.7万招标成交，呎价约21596元。

而柏蔚森III则录得连录3宗成交，单位分别为1座6楼J室、9楼D室及19楼K室，面积介乎260至263方呎，成交价介乎554.5万至599.6万，呎价介乎约21245元至23062元。

壹沐2期累沽约11伙

恒基发展的土瓜湾壹沐2期售出2座17楼C室，面积350方呎，2房间隔，成交价794.34万，呎价22695元。项目本月累沽约11伙，套现逾7709万，而今年开售至今则累沽277伙，占全盘逾66%。

协成行发展位于筲箕湾的现楼新盘傲华新录成交，为25楼A室，面积343方呎，另有38方呎「三合一」露台，属1房单位，以776.2万成交，呎价约22630元；据成交记录册资料显示，买家采120天现金优惠付款计划，享5%折扣优惠，另有家具优惠，可免费获赠展示于该住宅物业家具和物件。