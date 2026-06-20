启德海湾加价约2%发售 下周一起开卖27伙

市场上多个发展商重新部署新一轮推盘，由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨更新改过往价单，为指定单位调整定价，主要加价约2%至3%；发展商另上载销售安排，系列两期项目将于下周一（22日）起开卖共27伙。

发展商更新10个启德海湾1期余货单位定价，面积介乎288至450方呎，涵盖1房至2房户型单位，原先定价878.4万至1882.4万，最新增至905万至1888.8万。除了3伙有额外增加折扣优惠的单位外，其余7伙提价幅度介乎2.25%至3.03%。

以2C座28楼H室为例，面积305方呎1房户，定价由878.4万提高至905万，幅度约3.03%。至于2B座29楼C室为现楼示范单位，将连家具开售，面积450方呎，2房户型，定价由1882.4万增至1888.8万，同时增加18%折扣优惠，最高折扣率达37%，最新折实售价约1265.5万，折实呎价约28122元。

根据项目最新销售安排，上述10伙将于下周一以先到先得形式开卖，同日起会标售启德海湾1期6伙高层户，以及项目2期的11伙单位。

HENLEY更新价单 提价1.5%或2.5%

恒基旗下启德HENLEY系列亦更新价单为个别单位提价1.5%或2.5%，于THE HENLEY I的5伙提价单位中，2座8楼及9楼A室，面积889方呎，属3房1套户型，划一提价2.5%，最新定价2865.9万及2866.2万。其余3伙为2座7楼、8楼及12楼的D室，面积546方呎，为2房连储物室间隔，定价由1797.9万至1837.5万，划一提高1.5%到1824.9万至1865.1万。

同系列HENLEY PARK 16伙提价，包括1B座2楼至11楼之间的9伙D室及2楼至9楼的7伙F室，面积564至609方呎，2房连储物室间隔，原价1686.9万至1902.7万，提高1.5%到1712.2万至1931.2万。

