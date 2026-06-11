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首岸4期伙银行推特惠按揭计划 至今售出580伙 套现约49.8亿元

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更新时间：15:37 2026-06-11 HKT
发布时间：15:37 2026-06-11 HKT

恒基、希慎及帝国合作发展的红磡首岸4期周日首轮销售80伙，发展商表示，现时客源中约6成至7成为用家，不乏准买家想买多于1伙。另外，伙银行推出特惠按揭计划。

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉指出，首岸4期现时客源中约6成至7成为用家，不乏准买家有意买1伙自住，多买1伙投资放租。将视乎周日销售情况，最快下周随即加推。

韩家辉补充，首岸系列项目至今售出580伙，占可供发售单位97%，套现约49.8亿元。单位平均成交价约850万元，属理想水平。

韩家辉指，今年至今一手销情理想，集团今年暂售逾2,600伙，卖楼金额约295亿元，已接近去年全年约2,700伙及约297亿元。其中营业（二）部项目今年售出逾1,400伙，销售金额逾181亿元，已超去年全年的逾1,200伙及约160亿元。

为配合项目销售，有银行推出优惠按揭计划，中信银行（国际）个人及商务银行业务副总监兼存贷产品执行总经理严伟德说，为该盘提供优惠按揭计划，利率低至H加1厘（P减2.05厘），高达1.2%现金回赠，买家额外可获积分，能兑换机票。严伟德认为，推出优惠反映银行对楼市取态正面。

相关文章：首岸4期周末首轮推售80伙

 

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