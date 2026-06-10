首岸4期周日首轮发售80伙

恒基、希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸第4期，于今日上载项目首张销售安排，周日（14日）首轮推售80伙，涵盖2房及3房单位，折实售价756.1万元起，并将于周六（13日）截收意向登记。

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，是次推售单位80伙包括71伙2房户及9伙3房户，面积介乎338至585方呎，价单售价由756.1万至1,406.2万元，价单呎价22,226至24,7997元，该算最高9%折扣优惠后，折实售价由688.05万至1,279.64万元，折实呎价由20,225至22,567元。

韩家辉续指，入场售价单位为3楼B室，面积338方呎，2房间隔，折实售价688.05万元，折实呎价20,357元。

