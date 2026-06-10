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滶蕴连录查询 投资客占逾半 剩余价单单位料提价

新盘速递
更新时间：16:10 2026-06-10 HKT
发布时间：16:10 2026-06-10 HKT

新世界旗下九龙塘豪宅新盘滶蕴将于周五展开首轮价单销售28伙，发展商表示，项目接获不少长线投资客查询，占逾半，另外剩余价单单位料有一定提价空间。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目上载首张价单后，接获逾百宗查询，当中逾一半为长线投资客，其中有不少有意购入多于一伙，有见近年专才优才计划吸引不少高端家庭来港，带动住宅刚需，同时项目位处传媒豪宅区及名校网，具一定投资潜力，因此有意购入作收租用。另外亦有未能购入复式大宅向隅客，同样有意购入作收租用。

何家欣续指，项目招标大宅销情不俗，平均成交价逾5,600万，相信未来复式大宅可再创新高，同时随著实力买家陆续入市，相信未推售价单单位亦有一定提价空间。

另外，发展商亦与品牌家具合作，为项目指定15伙复式大宅提供纪念款床垫，每份价值逾80万元。

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