飞扬2期加推5伙招标 增自订成交计划

长实与新地合作发展的屯门飞扬2期，今日公布新增5伙三房单位，并将于下周一（15日）起以招标形式发售，包括3座5楼、6楼及7楼E室，以及5座10楼及12楼E室，面积均为722方呎，属3房套连储物室间隔，设有梗厨，户型方正实用。单位坐拥泳池及内园景观，环境开扬舒适。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，近期换楼链趋活跃，换楼客明显增加，故特别为有意换楼人士推出更具弹性的付款安排；是次招标单位均提供Flexi-Buy自订成交计划，买家可灵活选择不少于30天至最长达180天的成交期，让资金调配更具弹性，以配合个人财务需要。

此外，买家可选择连同最多3个住客车位（包括电单车车位）一并入标；亦可选择「Free住泊」优惠，免费租用1年住宅车位1个。

飞扬整个项目至今已累售776伙合共套现逾40亿元。