ONE STANLEY天际复式户8620万沽 料今年豪宅楼价升幅达20%

建灏地产旗下赤柱ONE STANLEY再录天际复式大宅成交，建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，项目第10座2楼及3楼C室的4房4套天际复式大宅，是日透过招标形式以成交价8,620万元售出，近日将提高部分余货单位内部指引价。

郑智荣续说，新成交的顶层连天台复式大宅面积为2,566方呎，另连1,089方呎天台，属4房4套、储物房、庭院、天台及私人升降机大堂间隔。新买家采用120天即供付款计划购入大宅，呎价达33,593元，而项目第10座全幢及成交单位同类户型已全数沽清。

ONE STANLEY早前开放两个全新打造的连家私示范单位供参观，吸引不少意向人士预约参观。项目至今已售出46伙，总成交金额逾47亿元。郑智荣称，项目可供出售之单位越来越稀缺，集团决定于6月11日起调高部分单位的内部指引价。

近月楼市气氛持续向上，市场对优质豪宅资产需求增加，郑智荣表示，集团预计整体住宅价格将呈上升趋势，豪宅项目更将看高一线，预计今年豪宅楼价升幅15%至20%，而中小型单位升幅则介乎13%至17%。