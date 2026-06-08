Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ONE STANLEY天际复式户8620万沽 料今年豪宅楼价升幅达20%

新盘速递
更新时间：17:23 2026-06-08 HKT
发布时间：17:23 2026-06-08 HKT

建灏地产旗下赤柱ONE STANLEY再录天际复式大宅成交，建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，项目第10座2楼及3楼C室的4房4套天际复式大宅，是日透过招标形式以成交价8,620万元售出，近日将提高部分余货单位内部指引价。

郑智荣续说，新成交的顶层连天台复式大宅面积为2,566方呎，另连1,089方呎天台，属4房4套、储物房、庭院、天台及私人升降机大堂间隔。新买家采用120天即供付款计划购入大宅，呎价达33,593元，而项目第10座全幢及成交单位同类户型已全数沽清。

ONE STANLEY早前开放两个全新打造的连家私示范单位供参观，吸引不少意向人士预约参观。项目至今已售出46伙，总成交金额逾47亿元。郑智荣称，项目可供出售之单位越来越稀缺，集团决定于6月11日起调高部分单位的内部指引价。

近月楼市气氛持续向上，市场对优质豪宅资产需求增加，郑智荣表示，集团预计整体住宅价格将呈上升趋势，豪宅项目更将看高一线，预计今年豪宅楼价升幅15%至20%，而中小型单位升幅则介乎13%至17%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
5小时前
特朗普接受NBC访问时，不满主持人提问内容拆下收音咪提早离开。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受访大怒即场除咪离场 斥主持人「不是骗子就是蠢货」︱有片
即时国际
6小时前
菲律宾7.8级地震︱至少5伤多栋建筑物倒塌 海啸抵印尼3地︱有片
01:16
菲律宾7.8级地震︱至少15死逾200伤 震后约五小时海啸威胁已大致解除︱持续更新
即时国际
1小时前
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
屯门大叔ATM前手揸大叠$500险中伏 醒目女与路人一秒对望 联手截击拯救准苦主｜Juicy叮
时事热话
2026-06-07 16:00 HKT
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
02:39
胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟
影视圈
7小时前
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
00:26
菲律宾7.8级地震︱商场倒冧民众四散 华人睡梦中手机警报狂响︱有片
即时国际
4小时前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
6小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
6小时前
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
新皇岗口岸懒人包｜最快7月底试行！一地两检5分钟通关/24小时开放/接驳交通巴士、小巴／深圳地铁一文睇清
旅游
2026-06-07 10:30 HKT
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅
影视圈
10小时前