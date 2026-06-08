九龙塘滶蕴至今标售43伙 周五先到先得推28伙

新世界旗下九龙塘豪宅新盘滶蕴于上周公布价单后，市场反应理想，发展商趁势于今日上载新销售安排，落实周五（12日）以价单形式开卖28伙，以先到先得形式推售。

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新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目自上载价单后接获不少查询，当中不少买家有意购入作自用或供家人用，另外有见项目位处传统豪宅区，加上位处名校校网，因此亦有投资客入市作投资收租用。除此之外，不少招标买家亦有意增购，当中6至7成的4房双套提名买家有意欲再入市，另外招标买家中有逾3成为内地客或有相关背景买家，同样有意增购。

何家欣续指，项目价单价钱与传统豪宅定价相若，不过由于项目于区内属全新罕有供应，因此认为价钱更有优势。她亦提到，项目将上载新一份销售安排，于周五以先到先得形式推售28伙价单单位，当日销售分为X组及XB组，X组为优先拣楼的提名组别，XB组别为公众组别。

另外，项目亦于今日录得新2宗招标成交，包括2楼S1室，面积1,294方呎，采4房双套设计，以成交价5,693.6万元连一个停车位成交，呎价44,000元。项目已成功售出43伙，平均售价逾5,600万元，呎价近4万元。

买家可享瑰丽酒店私人会籍

为配合项目销售，发展商亦提供置业优惠吸客。所有买家均可享瑰丽酒店18个月专属私人会籍，每户价值高达约8万元，总值约800万元，可享泳池及私人健身课堂等优惠。