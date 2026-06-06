LYOS挞订户1263万重售

新盘余货项目续获承接，长实旗下洪水桥现楼项目#LYOS最新沽出复式B座3号单位，面积778方呎，以1263.5万成交，呎价约16240元。单位拥308方呎地下花园、1楼平台及306方呎天台。据悉，买家选用「转租为买」付款计划，可享9.5%折扣，另获50000元额外优惠。买家只需提供原有租约，便毋须缴付厘印费。

长实营业部高级营业经理梁焯铿表示，上述成交单位为重新推出单位，重推即日迅速售出，反映市场对优质特色单位非常追捧，项目现仅余最后4伙复式花园户可供选购。

翻查成交记录册，上述单位曾于去年2月初以1297.4万，相较下最新成交价低约33.9万或2.6%。

凯玥4房户5952万成交

龙光与合景泰富合作发展的鸭脷洲凯玥，昨日售出第5座3楼B室，面积1944方呎，4房间隔，成交价5952.528万，呎价30620元。

云向347万售 呎价1.57万

永泰旗下粉锦公路云向昨日新录1宗成交，为30楼C2室，面积220方呎，属于开放式单位，以347.1万售出，呎价约15777元。项目踏入6月截至昨日已速沽5伙，成交价共逾2049万。

由宏富远东发展的元朗屏山南屏汇新售出项目的7号洋房，面积2393方呎，为3房双套间隔，附连717方呎平台及341方呎花园。洋房以1988万易手，成交呎价约8308元。

