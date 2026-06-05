九龙塘滶蕴开价 首批44伙 折实均价3.38万 入场费986万

新世界旗下九龙塘豪宅新盘滶蕴于昨标售40伙大宅，套现近23亿元后，今日突击上载项目首张价单，涉及44伙，折实售价985.966万元起，折实平均呎价33,816元。

根据价单显示，是次推出的44伙包括6伙1房及38伙2房，面积298至586方呎，价单定价1,104.2万至2,296.1万元，价单呎价34,490至42,000元，计算最高11%折扣优惠后，折实售价约985.966万至2,050.328万元，折实呎价30,800至37,505元，折实平均呎价33,816元。

入场售价单位为2楼E5室，面积298方呎，1房间隔，附连47方呎平台，价单定价1,104.2万元，价单呎价37,054元，折实售价约985.966万元，折实呎价33,086元。

至于售价最高则为8楼G3室，面积584方呎，2房间隔，价单定价2,296.1万元，价单呎价39,317元，折实售价约2,050.328万元，折实呎价35,108元。

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