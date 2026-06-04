九建牛池湾「巨无霸」新盘快登场 提供逾2000伙 第1期料推出361伙

九建筹备多年的牛池湾「巨无霸」新盘即将登场，该盘共提供逾2000伙，目前第1期正待批预售纸，料获批后随即推出市场。

九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳表示，位于清水湾道的大型发展项目正积极筹备部署推出。该项目属集团重点发展项目之一，规模庞大，相信将为市场带来具吸引力的优质住宅供应，进一步巩固集团于香港住宅市场的发展版图。

共提供逾2000伙

资料显示，牛池湾「巨无霸」新盘，由5幢楼高54层摩天大厦组成，合共提供超过2000伙，该盘将分期发展，当中第1期料提供361伙。户型分布方面，项目涵盖1房至4房大户型，并以2房及3房户为供应重心，精准对应市场上投资客，追求高品质生活换楼客及家庭客需求。

九建牛池湾「巨无霸」新盘即将登场，共提供逾2000伙。

上述项目在2021年以96.58亿完成补地价，当时每方呎楼面地价约4465元，当时为市区最贵补地价项目。其后在2024年9月获批修订图则，准建5幢楼高54层的摩天商住群，另有8层平台及4层地库。

陈淑芳续指，西营盘半山名汇全盘111伙已沽清，套现逾9.65亿。另外，该盘已获批满意纸及入伙纸，并于日前举行亮灯仪式，随着项目工程及相关交楼准备工作顺利完成，发展商已启动交楼程序，分批通知业主办理收楼安排。