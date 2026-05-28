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土瓜湾壹沐2期提价加推38伙 加幅最高达13%

新盘速递
更新时间：11:38 2026-05-28 HKT
发布时间：11:38 2026-05-28 HKT

恒基发展的土瓜湾壹沐2期，昨日更新2张价单，上调其中38伙定价，加幅约9%至13%。发展商同日上载销售安排，落实于周日（31日）起以先到先得形式发售其中23伙，最新折实入场价约575万起。

根据最新价单，38伙提价单位面积介乎265至350方呎，涉及1房至2房单位，先前定价为565.8万至861.6万，最新定价增至为639.4万至960.7万，加幅约9%至13%。以最高折扣率10%计算，该批提价单位的最新折实售价介乎575.46万至864.63万，折实呎价约21463至27311元。

发展商昨日同步上载销售安排，于周日以先到先得形式开售23伙，当中售价最低为2座22楼M室，面积265方呎，采1房间隔，单位原先定价565.8万，新提价13%至639.4万，最新折实售价575.46万，折实呎价约21715元。

壹沐2期合共提供415伙，主打2房及3房户型，占全盘逾72%。项目预计关键日期为2027年7月31日，楼花期约15个月。

THE HENLEY加推48伙

此外，恒基同系启德THE HENLEY I昨日亦突击加推新一张7号价单，涉及48伙，以最高折扣3.5%计算，折实平均呎价32099元，为项目相隔约5年再度加推。新价单最平单位2座10楼J室，面积417方呎，折实入场价1006.1万，呎价24127元；售价最高为2座12楼A室，面积889方呎，折实售价2874.83万，呎价32338元，仍有待发出销售安排。
 

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