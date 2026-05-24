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古洞南新盘华第洋房9588万沽 私人游泳池长逾15米

新盘速递
更新时间：10:02 2026-05-24 HKT
发布时间：10:02 2026-05-24 HKT

资本策略发展的粉岭古洞南现楼新盘华第，昨以招标形式售出项目独立洋房D，以9,588.76万成交，呎价约14,954元。

上述独立洋房D，面积6,412方呎，属4房4套间隔，花园面积共3,902方呎，平台面积达1,446方呎；独立洋房D位处项目单边，私隐度高；而且享独立门牌，更设全港少有长逾15米私人游泳池。

资本策略执行董事何乐辉指，华第以欧式庄园设计，仅设6伙，为同区罕见特大庄园大宅项目。而项目现时仅余下独立洋房F待售。

新世界发展的北角栢蔚山昨再录成交，为2座33楼G室，面积1,075方呎，以3,477.3万连车位成交，呎价约32,347元。

雅盈峰加推两伙大宅招标

盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，昨上载最新销售安排，加推两伙CROWN COLLECTION系列的28楼A及B室，前者面积1,608方呎，属4房双套连化妆间、衣帽间及工作间间隔，后者1,254方呎，为3房双套连化妆间及工作间间隔，定于周三（27日）以招标形式发售。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，是次加推的高层单位景观开扬，预期将继续吸引市场关注。
 

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