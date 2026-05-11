形瑨周六展开次轮销售 60伙余货加价1%至4%

新地旗下荃湾形瑨首轮销售即日沽清所有单位，发展商表示项目将于明日上载项目新一轮销售安排，并于周六展开次轮销售。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛，项目首轮销售销情不俗，于单日沽清154伙，而项目客源以新界为主，占约70%，港岛及九龙区则共占30%，另外项目深受荃湾区买家欢迎，占整体逾3成。

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谭锡湛续指，有见项目备受市场欢迎，因此于昨日加推新价单，同时亦调高项首两张价单余货价钱，整体上调1%至4%，大约占60伙，主要为2房单位。另外，将于明日上载新一份安排，并于周六进行次轮销售，并同样将设大手组时段，不过会预留更多单位供散客组拣选。

美联高级董事布少明表示，项目首轮销售后有大批向隅客涌现市场，预计次轮销售可延续首轮旺势。另外，项目投资潜力深厚，预计入伙后呎租可达65元，租金回报率逾4厘水平。

伙经络按揭推置业优惠

为配合项目销售，发展商联同经络按揭推出置业优惠，经络按揭转介营运总监张颢曦表示，「高存息户口Ｈ按计划」按揭成数高达9成，按息全期低至H加1.3厘，封顶息率低P减2厘（P现为5.25厘），并可享现金回赠，年期最长可至30年，另特享高存息户口。另外，「限时低息定按计划」可选3年或5年定息，息率固定为2.73厘，其后按息全期低至P减1.75厘（P为5厘），按揭成数高达9成，年期最长可至30年。

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