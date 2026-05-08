鸭脷洲PORTO截收504票 超额认购逾4.8倍 明日开售

宏安旗下鸭脷洲PORTO昨日正式截票，发展商指该盘共收504票，对比明日首轮发售的86伙计，超额认购4.8倍，其中本地客及内地客比例各占一半。

宏安执行董事程德韵表示，项目于昨晚6时正式截票，连日来累收504份认购登记，按明日推售的86伙计算，超额认购逾4.8倍。

明日推售单位涵盖10伙开放式，50伙1房及26伙2房单位，面积由214至438方呎，价单定价介乎605.7万至1364.8万，价单呎价24963至31551元，扣减最高19.5%折扣及家具现金津贴折扣后，折实售价介乎483.8万至1098.7万，折实呎价介乎19882至25399元。

内地及本地客各占约50%

宏安营业及市务总经理黄文浩指，入票客源中，内地客及本地客比例各占约50%，客人普遍钟情项目邻近港铁利东站，享「三站金钟站，四站中环站」交通优势，预期可带来不俗回报。

不少准买家亦赶在截票前「做定功课」，就项目设于铜锣湾展销厅现场所见，陆续有准买家联同代理前往参观，了解项目优势及坐向，气氛相当不俗。

是次销售入场售价单位为3楼H室，面积214方呎，属于开放式间隔，扣除所有折扣优惠后，折实售价483.8万，折实呎价22607元；呎价最低单位则为3楼D室，面积271方呎，1房间隔，折实售价538.8万，折实呎价19882元。

发展商亦为开放式及1房单位买家提供家具礼券优惠，买家若不需要可选择直减楼价折扣，开放式单位买家可享3.8万优惠，1房买家则可享5.8万优惠。根据销售安排，发展商没有特意划分不同组别，并于销售以抽签形式发售，每组买家可拣选最少1个及最多4个物业。

项目提供174伙，标准单位涵盖开放式至2房间隔，其中标准单位中，开放式户型设28伙，1房户涉及77伙，占项目总数约44%；2房户划分开放式厨房及梗厨2种户型，并合共提供55伙，占项目全盘约32%。

另外项目亦设有14伙特色户，包括于于2楼及11楼提供合共11伙平台特色单位，平台面积介乎66至376方呎；以及3伙复式特色单位，附连136至327方呎平台及243至491方呎天台，预计关键日期为2027年2月28日。

