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首岸3期周日首轮售130伙 入场价698万

新盘速递
更新时间：19:00 2026-05-06 HKT
发布时间：19:00 2026-05-06 HKT

恒基、希慎及帝国合作发展的红磡首岸3期今上载销售安排，周日（10日）首轮发售130伙，折实售价由698.51万元起，折实呎价由20,383元起，折实平均呎价约21,693元。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，该期数项目自推出首两张价单以来，市场反应热烈。项目今日上载首轮销售安排，推出130伙，户型涵盖2房至3房单位，当中包括2房单位101伙、3房单位29伙，单位面积由338方呎至708方呎，

该批单位价单定价由767.6万至最高1,742.8万元，价单呎价由22,399至25,371元，折实售价由698.51万至1,585.94万元，折实呎价20,383至23,087元。首轮销售将于周五(8日)下午4时截止登记。

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