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海盈山4B期现楼示范单位曝光 享私人升降机大堂

新盘速递
更新时间：14:39 2026-05-06 HKT
发布时间：14:39 2026-05-06 HKT

嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目海盈山4B期，今日开放「Collection Privée 尊尚系列」现楼装修示范单位参观，面积1,515方呎，享私人升降机大堂。

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗表示，海盈山位处港岛南区地段，呈现出港岛南区独有的优逸生活氛围以及项目山海景致。第4A期自推开放现楼以来，受到市场高度评价。今日发展商首度开放项目4B期四房双套房连工作间（连洗手间）现楼单位，并预计有机会于短期内公布进一步销售部署。

嘉里物业代理销售及市场策划高级总监卢永俊指，今日开放4房双套房连工作间（连洗手间）现楼单位，由著名室内设计团队打造，面积1,515方呎。单位座向正东，4间睡房及宽敞客厅均饱览寿臣山及深水湾的山海景致，开扬辽阔。

海盈山4B期第1座(1A)37楼A室示范单位：

嘉里物业代理销售及市场策划副总监杨丽汶表示，单位设计以「沙影回响」为主题，并透过摆放多款进口的designer furniture，进一步提升室内设计优雅格调。该伙4房双套房户型全盘仅有32伙。

发展商今日开放1A座37楼A室现楼装修示范单位，面积1,515方呎，属4房双套房连工作间（连洗手间），享私人升降机大堂，可直达停车楼层，私穏度十足。

单位设计以「沙影回响」为主题，柔和的米色和温暖白色模仿沙漠沙子色调，客厅和饭厅天然石墙宛如起伏沙丘，不仅气派十足，更增添自然美感。除客饭厅特色石墙，茶房特别邀请本地艺术家，现场手工绘制出独具特色水泥墙饰面，令茶房充满艺术气息。


 

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