新盘交投活跃 海瑅湾I单日连沽6伙 成交呎价最高逾2.1万

新盘交投保持活跃，信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日沽6伙，套现逾5769万。成交价及呎价最高单位为2B座59楼A室，面积775方呎，3房连套房及工人间设计，成交价逾1628万，呎价21018元。

另一个信和牵头发展的新盘油塘柏景峰，最新售出3座35楼C3室，面积431方呎，2房开放式厨房间隔，成交价820.82万，呎价19045元。

长实与新地合作发展的屯门飞扬，以招标方式售出1座9楼A室，面积712方呎，属3房1套连储物室间隔，成交价795.6万，呎价约11174元，据悉买家为本地客。长实营业部副首席经理杨桂玲表示，项目所有标准2房单位已沽清，目前仅余最后1伙2房连天台特色户及少量3房单位供应，计划短期内会加推应市，并于6月初再次调整招标单位意向价，预计加幅不少于3%。

柏傲庄成交价2186万

新世界与港铁合作发展的大围柏傲庄III，昨售出8A座10楼C室，面积822方呎，采3房1套连储物房设计，成交价2186.5万，呎价26600元；另外，第8B座45楼D室，面积472方呎，采2房设计，以1262万售出，呎价26737元。

新地与港铁合作发展的元朗站The YOHO Hub亦连录2宗成交，总成交金额逾2092万，其中5座11楼B室，面积531方呎，3房间隔，以1138.8万售出，呎价约21446元；5座10楼E室，面积451方呎，2房间隔，以953.32万售出，呎价约21138元。



