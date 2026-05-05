Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盘交投活跃 海瑅湾I单日连沽6伙 成交呎价最高逾2.1万

新盘速递
更新时间：10:41 2026-05-05 HKT
发布时间：10:41 2026-05-05 HKT

新盘交投保持活跃，信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日沽6伙，套现逾5769万。成交价及呎价最高单位为2B座59楼A室，面积775方呎，3房连套房及工人间设计，成交价逾1628万，呎价21018元。

另一个信和牵头发展的新盘油塘柏景峰，最新售出3座35楼C3室，面积431方呎，2房开放式厨房间隔，成交价820.82万，呎价19045元。

长实与新地合作发展的屯门飞扬，以招标方式售出1座9楼A室，面积712方呎，属3房1套连储物室间隔，成交价795.6万，呎价约11174元，据悉买家为本地客。长实营业部副首席经理杨桂玲表示，项目所有标准2房单位已沽清，目前仅余最后1伙2房连天台特色户及少量3房单位供应，计划短期内会加推应市，并于6月初再次调整招标单位意向价，预计加幅不少于3%。

柏傲庄成交价2186万

新世界与港铁合作发展的大围柏傲庄III，昨售出8A座10楼C室，面积822方呎，采3房1套连储物房设计，成交价2186.5万，呎价26600元；另外，第8B座45楼D室，面积472方呎，采2房设计，以1262万售出，呎价26737元。

新地与港铁合作发展的元朗站The YOHO Hub亦连录2宗成交，总成交金额逾2092万，其中5座11楼B室，面积531方呎，3房间隔，以1138.8万售出，呎价约21446元；5座10楼E室，面积451方呎，2房间隔，以953.32万售出，呎价约21138元。


 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
16小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
44分钟前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
20小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
4小时前
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
2小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
5小时前
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
3小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
18小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
19小时前