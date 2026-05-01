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DEEP WATER SOUTH限量加推 涉及51伙 每呎2.9万

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更新时间：16:23 2026-05-01 HKT
发布时间：16:20 2026-05-01 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH第6A期MONT BLUE，由于销情持续理想，发展商昨日加推新一张价单，合共涉及51伙，折实入场价900.8万，折实平均呎价29079元，并同步上载新一份销售安排，下周一起发售121伙。

下周一起发售121伙

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，昨日加推的3号价单，涵盖36伙1房及15伙2房1套连梗厨单位，面积介乎340至563方呎，折实售价由900.8万至1858.3万，折实呎价由26494元至33007元，折实平均呎价为29079元。

黄光耀续指，项目上载新一份销售安排，涉及121伙，包括113伙价单单位，涵盖77伙1房及36伙2房1套连梗厨单位，将于下周一以先到先得形式发售，另同日起以招标形式推售8伙平台特色户。

另外，DEEP WATER SOUTH系列昨日连沽4伙，套现逾1.27亿，其中6A期沽售3伙，包括2C座18楼C室，面积563方呎，2房1套连梗厨间隔，成交价1790.4万，呎价31801元。
 

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