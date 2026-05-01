土瓜湾壹沐2期开价 首批83伙 入场价501万 折实每呎2.01万

恒基旗下土瓜湾壹沐2期公布首张价单，涉及83伙，发展商提供最多10%折扣优惠，折实平均呎价20,128元，入场费折实约501.3万元。

首张价单83伙中，包括68伙一房及15伙两房。实用面积由265至348方呎，价单定价由557万至900万元，价单呎价由20,899至26,855元。扣除最高10%折扣后，折实价由501.3万至810万元，折实呎价由18,800至24,170元起。

入场单位为2座17楼M室，实用面积265平方呎，折实价501.3万元，折实呎价18,917元。呎价最平为2座18楼L室，实用面积270平方呎1房，折实价507.6万元，折实呎价18,800元。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，首批属「壹沐实红价」，项目销情红火，定必红盘高开，示范单位亦同日开放予公众参观，并即日收票。

壹沐2座28楼A室无改动交楼标准示位：

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，壹沐第2期首张价单定价跟区内二手价相若，亦较同系一手货尾均低约5至8%，实属吸引，相信认购反应热烈。区内新晋屋苑租金表现理想，平均实用呎租50至60元；租金回报有望达4厘，料可吸引长线投资者认购入市。

他指，踏入5月，多个新盘已接连登场，积极部署前期软销工作，壹沐2期打响市区头炮，五一黄金周相信亦可进一步释放内地购买力，料一手交投持续畅旺。

美联物业高级董事布少明表示，壹沐2期价单订价吸引，折实平均呎价约20,128元，较同系一手货尾有近一成折让，预计市场反应热烈。

布少明表示，项目邻近民生区，距离地铁站约4分钟步程，自设大型基座商场，加上不少单位享海景，预计项目将吸引6成用家入场，投资客比例则占4成，料呎租约65元，租金回报料约4厘。

翻查资料，同系壹沐1期在去年9月公布首张价单，折实平均呎价17,988元，2期开价较其高出约11.9%。林达民昨日表示，由于项目较1期更高，景观更佳，定价将较1期高。

壹沐2期设有415伙，主打中大型单位，2房及3房户型占全盘逾72%，海景单位例较1期高，预计关键日期为2027年7月31日。

项目 壹沐 (HIGHWOOD) 期数 壹沐1期 壹沐2期 地址 土瓜湾道70号* 座数 1座 1座 单位数目 401伙 415伙 户型 1房至4房 1房至4房 实用面积 230至832平方呎 232至957方呎 预计关键日期 2027年5月31日 2027年7月31日 发展商 恒地 示范单位地址 尖沙咀美丽华广场1期5楼

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