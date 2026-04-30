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大围柏傲庄III两房双破顶 每呎2.95万

新盘速递
更新时间：18:11 2026-04-30 HKT
发布时间：18:11 2026-04-30 HKT

新世界与港铁合作发展的大围站上盖项目柏傲庄III今日进行第三轮发售，以价单方式推售45伙，吸引不少准买家到场，项目首度推出的2房河景户，其中第8B座35楼B室，面积509方呎，属2房连梗厨设计，可享最前席城门河景，成交价1,505.3万，呎价29,574元，成交价及呎价同创项目2房户新高。

是次销售买家种类多元化，不乏投资客、港漂专才及本地用家等，更有买家今轮「添食」，再度入市。项目采取「双线销售」策略，连同以招标发售单位，短短11个销售日售出294伙，套现逾47亿元。


 

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