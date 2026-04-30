荃湾形瑨暂收逾200票 最快周末加推

新地旗下荃湾形瑨于昨日起开放示范单位，并即日录逾2,000参观人次。发展商表示，项目于今日下午2时起收票，并已收逾200票，预计最快周末加推新一张价单，下周上载首张销售安排。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，项目于昨日开放示范单位予公众参观，并单日录逾2,000参观人次，气氛相当不俗，其中有不少为年轻客及家庭客，另外据观察有10%为操普通话参观客。

谭锡湛续指，随著五一黄金周来临，预计参观人流更旺。另外项目亦于今日起开始收票，并在短短1.5小时内收逾200票。有见市场反应热烈，预计在周末或下周初时间加推新价单，且有一定提价空间，并于下周上载首张销售安排。

新地会董事总经理谢文娟指，指定人士购买项目单位可享额外1%折扣优惠、家具优惠等礼遇。其中项目头三名买家可获赠价值1万商场电子礼券，总值3万。

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