柏傲庄III 4房4784万招标沽 每呎3.77万 「楼王级」示范单位首度开放

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III今开放新示范单位，为4房2套楼王级大宅。项目今标售1伙，成交价达4,784.1万元。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目一向「双线销售」今日为新一个截标日，新售出8A座49楼B室，面积1,269方呎，采4房双套设计，大厅及睡房饱览最前席城门河景，成交价4,784.1万元，呎价37,700元。累计以招标形式售出112伙大宅，套现逾27亿元。

而明天展开新一轮价单销售，何家欣指，项目今日正式截票，项目吸引来自不同地方的多元客人，其中非本地买家稍多于一半，其余主要为本地家庭客。

项目至今售出275个单位，套现约45亿元。明日开售后会研究修订更多单位价钱推出市场，强调下一批单位继续有上调空间。

柏傲庄III1A座60楼A室示范单位：

何家欣续说，今日起开放1A座60楼A室示范单位，已经有透过招标推出同类型单位，相信随著开放供参观，能吸引更多客人对该类单位的入市意欲。

新世界策略设计部总监郑静如表示，是次首度曝光的示范单位，属面积达1,676方呎的「楼王级」四房双套连储物室大宅，采单边设计，厅房同享城门河景。设计概念为「藏红花」，用色主调为深红、橙色及金色。单位横厅阔8.6米，视野辽阔。

