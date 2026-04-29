壹沐2期48小时内开价 3房示范单位曝光

恒基旗下土瓜湾壹沐2期部署推售，今日率先开放示范单位，为3房交楼标准示范单位。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，项目预计48小时内开价，首批推出不少于83伙，主打1房户，示范单位将于开价后随即开放供参观，最快下周进行销售。

林达民续称，由于项目较1期更高，景观更佳，定价将较1期高。集团非常重视黄金周，料项目将吸引内地买家，以壹沐1期为例，本月售出单位占约60%为有内地背景或人才计划下的买家，不少购入作收租用途。

壹沐3房示范单位空间感不俗

壹沐2期今日率先开放示范单位，设有1个无改动交楼标准示范单位，以2座28楼A室为蓝本，面积512方呎，为3房连套房间隔。

单位采开放式厨房设计，特点为厅房均属同一座向，厅连房长达7米面向维港，可拥维港景致，配合楼层高度3.3米，大厅空间不俗。主人房为套房设计，并设有转角窗，扩大视野。

大门毗邻设有置顶收维柜，厨房基本电器包括煮食炉，洗衣机等齐全外，更设有洗碗碟机，厨柜亦设有一列收纳柜，增加储存空间。