Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壹沐2期48小时内开价 3房示范单位曝光

新盘速递
更新时间：15:04 2026-04-29 HKT
发布时间：15:04 2026-04-29 HKT

恒基旗下土瓜湾壹沐2期部署推售，今日率先开放示范单位，为3房交楼标准示范单位。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，项目预计48小时内开价，首批推出不少于83伙，主打1房户，示范单位将于开价后随即开放供参观，最快下周进行销售。

林达民续称，由于项目较1期更高，景观更佳，定价将较1期高。集团非常重视黄金周，料项目将吸引内地买家，以壹沐1期为例，本月售出单位占约60%为有内地背景或人才计划下的买家，不少购入作收租用途。

壹沐3房示范单位空间感不俗

壹沐2期今日率先开放示范单位，设有1个无改动交楼标准示范单位，以2座28楼A室为蓝本，面积512方呎，为3房连套房间隔。

单位采开放式厨房设计，特点为厅房均属同一座向，厅连房长达7米面向维港，可拥维港景致，配合楼层高度3.3米，大厅空间不俗。主人房为套房设计，并设有转角窗，扩大视野。

大门毗邻设有置顶收维柜，厨房基本电器包括煮食炉，洗衣机等齐全外，更设有洗碗碟机，厨柜亦设有一列收纳柜，增加储存空间。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
1小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
00:59
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
7小时前
19万买中山车位！港爸疑中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮
19万买中山车位！港爸中「内地睇楼团」水鱼局 天价尾数竟要「现金地铁站交收」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
10小时前
米雪胞妹苹果罕露面气质不输明星家姐 读过艺训班却未入行 雪梨女儿曾爆从事一类工作？
米雪胞妹苹果罕露面气质不输明星家姐 读过艺训班却未入行 雪梨女儿曾爆从事一类工作？
影视圈
7小时前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
2026-04-28 15:55 HKT
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
23小时前