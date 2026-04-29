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Blue Coast单日连录9宗成交 套现逾2亿元

新盘速递
更新时间：10:42 2026-04-29 HKT
发布时间：10:42 2026-04-29 HKT

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast，昨日连沽9伙，其中以先到先得方式发售的8伙重售3房户，仅一个小时内全数沽清，连同1伙招标单位，单日套现逾2亿元。

最新标售单位为第1A座17楼B室，4房1套连储物房间隔，面积1238方呎，成交价3676.86万元，呎价29700元。长实营业部副首席经理杨桂玲表示，集团将于短期内调整项目余下4房单位的招标意向价，幅度料不少于5%。

名日．九肚山仅余34伙待售

同系沙田九肚现楼豪宅名日．九肚山，截至本周一已累售232伙，套现逾36亿元，仅余34伙待售，发展商宣布将于下月15日起，调整6伙高层3房海景单位价单优惠，成交金额提价逾3%。

至于其他新盘成交，恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，启德天泷昨日再录成交，单位为8座11楼B室，面积1298方呎，4房间隔，以5153万成交，呎价39700元。项目两日连沽3伙大宅，套现近1.4亿元。

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