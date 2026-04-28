鸭脷洲PORTO开价 首批每呎2.23万 入场价约483万

宏安旗下鸭脷洲PORTO今公布首批50伙价钱，涵盖开放式至2房，折实入场价约483.8万元，折实平均呎价22318元，最快下周开售。

宏安执行董事程德韵形容首批属「有利可TO价」，折实平均呎价22318元，始终港岛区供应一向罕有，定价参考附近项目及黄竹坑站新盘。周五先开放示范单位供指定人士，周六开放公众及收票，最快下周开售。

被问及楼价指数连升，程德韵认为，虽然减息步伐较部分市场人士预测要慢，但近期见到不少资金流入本港楼市，亦频见投资者大手入市个案，可见对楼市有信心。

首批涵盖开放式单位10伙、1房单位24伙及2房单位16伙，面积214至438方呎，折实售价483.8万至1,000.3万元，折实呎价19,882至24,449元，折实平均呎价22,318元。

宏安营业及市务总经理黄文浩指，是次提供2种付款计划，其中90天成交期计划提供4.5%优惠，结合其他优惠可达19.5%。建筑期付款折扣率少约2.5个百分点，买家需在签署临时合约时支付5%楼价，60天内再缴付5%，其余90%楼价就于交楼再支付。

宏安营业及市务助理总经理陈永盟说，是次为开放式及1房单位买家提供家具礼券优惠，若不需要可选择直减楼价折扣，开放式单位买家可享3.8万元优惠，1房买家则可享5.8万元优惠。

首张价单中入场单位为3楼H室，开放式单位，面积214方呎，折实售价483.8万元，折实呎价22,607元。1房最平为3楼D室，面积271方呎，折实售价538.8万元，折实呎价19,882元，为价单中呎价最平单位。