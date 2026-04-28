Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

壹沐第2期今上楼书 面积232呎起

新盘速递
更新时间：15:22 2026-04-28 HKT
发布时间：15:22 2026-04-28 HKT

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐第2期，于今日正式上载项目楼书，涉415伙。发展商表示，项目主打2房至3房，占全盘逾72%，预计周内开放示范单位及公布首张价单，最快下周展开首轮销售。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，壹沐第1期现时售出390伙，占全盘约97.3%，套现约24.3亿，其中项目近30日平均成交呎价逾2.07万。有见项目销情不俗，于是决定推出2期楼书，涉415伙，提供1房至4房户型。

林达民提到，2期提供413伙标准户及2伙特色户，其中是次主打2房及3房户型，占全盘逾72%。1房户设有112伙，面积介乎232至273方呎，占约27%；2房设192伙，面积311至350方呎，占约46.3%；3房户设81伙，面积357至464方呎，占约19.3%；3房1套间隔设28伙，面积512至564方呎，占6.7%。

项目另设2伙特色单位，均位于35楼，其中35楼A室的平台特色户，面积684方呎，3房1套间隔，附连426方呎私人平台。而另一伙35楼F室，面积957方呎，4房双套间隔，附连588方呎平台及617方呎天台。项目预计关键日期为2027年7月31日，楼花期约15个月。

林达民亦提到，项目预计周内上载首张价单及开放示范单位，最快下周开售，价钱参考项目1期近30日平均成交呎价，以及港铁站邻近楼盘近期成交呎价。预计首批推售单位将涵盖海景单位，并有机会先以招标形式推售特色户。

有见现时2房为市场追捧户型，林达民亦特别介绍项目其中1伙海景2房户，单位为2座28楼C室，面积350方呎，2房间隔。单位楼高约3.3米，空间感十足，并且厅房同向，均可外望维港两岸海景。同时，单位引入特别通风装置，无需打开窗户即可进行通风。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa无预警宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤：以后请多多指教
影视圈
2小时前
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
16:34
《寒战1994》首映9大影帝行红地毯  周润发拖发嫂咀爆郑裕玲  梁家辉传承刘俊谦  郭富城笑爆全场
影视圈
17小时前
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
视帝黄宗泽再现健康问题？一部位疑萎缩「不可逆转」  曾被指断崖暴瘦状态堪忧
影视圈
6小时前
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
15小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
23小时前
星岛申诉王｜信用卡绑定成中招来源？ 港男网购平台帐户被盗用狂碌信用卡购物
申诉热话
7小时前
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
香港初代韩国餐厅「新罗宝」铜锣湾店结业！开业逾30年 曾获米芝莲推荐 蔡澜曾赞：有3道菜只有这里能做到
饮食
19小时前
新皇岗口岸联检大楼正式通电。
新皇岗口岸联检大楼正式通电 投运在即5分钟完成通关
即时中国
17小时前