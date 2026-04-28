荃湾形瑨开价 首批110伙 每呎1.71万 折实入场价461万 即睇示范单位

新地旗下荃湾形瑨今公布首张价单，提供110伙，涵盖1房至2房，扣除最高15%折扣，折实入场价约461.46万元，折实平均呎价17,177元。

形瑨全数单位低于800万元

该批单位涵盖30伙房及80伙2房，面积由273至416方呎，折扣率15%，折实售价461.46万至736.44万元，即全数单位低于800万元，折实呎价16,079至17,981元，折实折实呎价17,177元。

其中入门1房单位为5楼K室，面积273方呎，折实售价461.46万元，折实呎价16,903元。呎价最平单位为5楼M室，面积393方呎，折实呎价16,079元，折实售价631.89万元。

谭锡湛：形瑨价钱参考同区二手

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，荃湾区多年缺乏新盘供应，至今已接获逾3,000宗查询，故以「闪爆荃城价」推出首张价单。价钱参考同区二手，且考虑到集团多年内未有推出荃湾项目，故以现时价钱推出。项目明日正式开放公众参观，周四（30日）开始收票，视乎反应决定加推步伐。

对于楼市，谭锡湛认为气氛明显好转，近期其他项目销情理想，可见需求回升，相信楼价已触底反弹。

形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。

陈永杰：区内多年未有新供应 料首轮开售即日沽清

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，近期荃湾及新界西罕见全新盘推出，「形瑨」首张价单订价吸引，现时区内半新楼二手平均呎价约1.9万至2万元，可见发展商开价极具诚意，荃湾对上一个新盘已要追溯至6、7年前，市场饿盘已久，势必引爆全城购买力，认购反应料非常热烈，首轮开售可望即日沽清，并存在加价加推空间，加幅3%至5%相信市场能够承受。

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰。

陈永杰表示，荃湾已多年未有新供应，积累大量分支家庭上车、换楼等用刚性需求，同时区内租赁一直活跃，「形瑨」势必吸引大量用家及投资客争相入市。参考附近半新楼现时平均实用呎租约60元，按此租金推算，项目租金回报料可达4厘水平。

他又指，「形瑨」位处荃湾市中心，享两线三站优势，交通方便，生活起居配套齐备，加上户型多元，提供一房至三房及特色单位，可满足不同买家的需要。

形瑨示范单位曝光 采简约风格

新地旗下荃湾形瑨示范单位正式曝光，发展商为项目打造4个示范单位，其中一个连家具示范单位按18楼M室为蓝本搭建，面积393方呎，属2房间隔，糅合禅意与现代简约风格，以「轻盈、平静、极简」作为整体设计主轴。

形瑨18楼M室连装修示范单位：

客厅及饭厅与露台连工作平台相接，主人房沿入口位置度身订造开放式衣柜，提供充裕的储纳空间。同步开放18楼M室交楼标准单位，供准买家作比对。

形瑨18楼M室交楼标准单位：

其余开放仿照18楼F室搭建的2房无改动示范单位，面积362方呎，睡房位于大厅两侧，可节省走廊位置。而按照18楼K室搭建的无改动示范单位，面积273方呎，1房间隔，3.15米高的层与层之间的高度，同时加强空间的整体感与延伸感。

形瑨18楼F室无改动示范单位：

形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。