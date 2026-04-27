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大围柏傲庄III单日招标连沽4伙 呎价高见3.06万

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更新时间：17:57 2026-04-27 HKT
发布时间：17:57 2026-04-27 HKT

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，于上周六展开次轮销售，并即日沽清75伙。发展商表示，项目将于周四展开新一轮价单销售，包括首推9伙河景单位，另外亦于今日以招标售出4伙，其中有3房1套大宅创同类型单位成交价及呎价创新高。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目于上周六展开次轮销售，并即日沽清75伙，套现逾7.9亿。次轮销售买家种类多元化，包括本地富豪家族、外籍人士、港漂专才及本地用家等。而客源方面，用家占约6成，投资客占约4成，当中亦在B组时段录得多组买家购入最多2伙，作投资及自住用，同时亦见有韩籍买家入市。

何家欣续指，项目将于周四展开新一轮价单销售，涉45伙，折实售价由921.6万起，折实呎价由25,671元起，其中包括首度推出9伙2房河景单位。是次亦将设有大手客时候，并预留8伙供B组散客购买。项目将于周三下午5时截票。

今日亦为新一轮截标日，何家欣提到今日再售出4伙3房大宅，套现逾8,100万，成交价由1,805.2万至2,191.8万，成交呎价介乎25,201元至30,600元。其中8A座32楼B室，面积697方呎，采3房1套设计，成交价2,132.8万，呎价30,600元，成交价及呎价创同类3房户新高。

Miele香港及澳门区行政总裁林祖勤表示，是次为项目指定4房大宅特设步入式藏酒间，并备有多款品牌家电。
 

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