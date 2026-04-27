黄金海湾．意岚乘势加推70伙 每呎1.46万 入场价426万 黄金周档期抢攻

旭日国际旗下屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾自现楼形式推售后，销情持续，发展商乘势加推新一张价单，涉及70伙，折实平均呎价1.46万，折实入场价约426万，并重点推出1房连衣帽间户型，项目落实于黄金周档期进行新一轮销售，推出价单上的28伙发售。

黄金海湾．意岚发出6号价单，合共提供70伙，涵盖23伙1房连衣帽间单位、14伙2房单位、19伙2房连储物室及14伙顶层特色户，面积由350至516方呎，由于项目已属现楼，是次仅提供90天现金付款方法，买家最高可享3%折扣，折实平均呎价14626元。

周五先到先得发售28伙

价单售价最平单位为5A座5楼G室，面积355方呎，属1房连衣帽间户型，折实入场价为426.6万，呎价12017元，呎价亦是价单中最平的单位；售价最高为5A座20楼A室，面积516方呎，为2房采开放式厨房户型，折实售价831.7万，呎价16118元。

包括14伙顶层特色户

新价单包括14伙特色户，位于各座顶层26楼，面积介乎300至355方呎，涵盖开放式及1房户型，每户均设天台，天台面积112至301方呎，折实售价介乎478.8万至586.3万，呎价15238至16770元。

发展商表示，项目自现楼开放供参观以来，销售反应理想，迄今整个黄金海湾累售单位已超过1140伙，套现超过49亿，由于销情想，故推出第1期意岚新一张价单。

新价单涵盖多元户型，迎合不同置业需求，当中1房连衣帽间户型市场罕有，积介乎350至355方呎，衣帽间面积约25方呎，连接睡房及浴室，并设客厅通往浴室动线，单位并可享青山湾海景。

主力1房加衣帽间

此外，发展商并称是次亦推出俗称「飞机则」的2房单位，客厅及2间睡房拥同一座向，可享青山湾及正南海景；至于2房连储物室户型面积466至516方呎，其中5A座A室客饭厅及睡房同样可享正南海景。

项目亦同步上载新一份销售安排，推出1房连储物室及5伙2房户，于本周五以先到先得方式发售。

销售安排显示，项目推出新价单上的28伙于周五发售，单位位于5A座B、F及G室，当中1房连衣帽间户型为5A座F室及G室，面积350至355方呎，共提供23伙；2房户型则位于5A座B室，面积444方呎，采开放式厨房设计。

黄金海湾．意岚共提供692伙，面积182至767方呎，涵盖开放式至3房，以开放式单位比例最多，占约20%，1房及2房分别占逾20%，项目推至今已累售逾580伙，套现逾22亿；至于2期黄金海湾．珀岸则提供631伙，面积介乎269至1329方呎，涵盖开放式至4房，项目推售至今暂沽约560伙，套现超过26亿。

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