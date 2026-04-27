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瑜一·天海限量加推2房 周五标售

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更新时间：15:32 2026-04-27 HKT
发布时间：15:32 2026-04-27 HKT

华懋及港铁合作的何文田瑜一·天海今首度开放维港海景2房示范单位及上载新销售安排，华懋销售及市场总监封海伦表示，于5月1日（周五）起招标推出6伙，均为位于项目前排的维港景致2房单位。

封海伦指出，是次另为56个指定单位提供优惠，购入2房单位可享7万元礼券，而购买3房或以上的户型就可享价值10万元的礼券，优惠总值约506万元。

项目至今累售724伙

封海伦说，瑜一系列项目至今累售724伙，套现逾123亿元，其中本月售出11伙，套现约2.78亿元，其中不乏破顶成交。今年至今约6成为内地买家，主要钟情项目单位交通配套及维港景观。

华懋集团销售总经理陈慕兰说，今日首度开放2房连储物室维港海景单位予参观，位于2A座25楼B室，面积597方呎，能饱览维多利亚港及东九龙海景，设计灵感源自项目标志的蓝花楹树，室内以贵族深绿作主色调。

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