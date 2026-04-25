ONE STANLEY限量推特色户招标

豪宅新盘持续录大额成交，发展商趁势推出旗下豪宅项目招标。建灏旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，昨日上载新一份销售安排，限量推出1伙连花园特色3房1套单位以招标方式发售。

新推出招标单位为项目7座G楼A室，面积1100方呎，属于3房1套间隔，连面积154方呎花园，招标期由下周二（28日）开始，周一至周五每日截标。

ONE STANLEY本月至今累售4伙，总成交金额逾3.24亿，包括早前以逾1.27亿，连2个车位售出的花园复式大宅，同时有大手客斥资近1.12亿连购2伙。连同上述成交，项目累积售出41伙，总成交金额逾43亿，不少户型仅余小量单位或已悉数沽售，发展商透露将考虑于五一黄金周后调高项目的内部指引价。

浅水湾富慧阁周二推5伙招标

另一方面，廖创兴家族持有的浅水湾富慧阁，早前已上载楼书，并于昨日上载销售安排，落实于下周二推出5伙招标，分别为1楼A及B室、2楼A及B室，以及3楼A室，面积介乎3523至3526方呎，均属5房设计，当中1楼A及B室，分别设有2204及637方呎花园，3楼A室则设有3455方呎平台。

该批单位招标时间为当日早10点起，并于同日中午12点截标，整个招标时间仅2小时。



