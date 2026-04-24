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柏傲庄III招标连沽6伙 每呎3.78万标准户新高

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更新时间：18:06 2026-04-24 HKT
发布时间：18:06 2026-04-24 HKT

新世界与港铁合作发展的大围站上盖项目柏傲庄III，刚以招标形式连沽6伙，套现逾1.5亿，其中包括4房临河大宅以4,808万元售出，呎价37,888元。

柏傲庄III三、四房大宅今日进行为第六轮截标，单日再售出6个大宅，套现逾1.5亿，成交价由2,012万至4,808万元，成交呎价介乎25,800至37,888元，其中位于第8A座51楼B室（RIVER MANOR），面积1,269方呎，采４房双套连工作间及洗手间设计，大厅及睡房享最前席城门河景，单位以4,808万元售出，呎价37,888元，成交价及呎价再创标准户新高。

项目采取「双线销售」策略，连同上周六首轮以价单发售单位，短短7个销售日售出195伙，套现逾36亿元。

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