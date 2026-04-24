黄金海湾．珀岸销情持续理想 2房每呎1.42万

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列，销情持续理想，项目第2期珀岸昨日录得一宗2房单位成交，呎价达1.42万。

最新售出单位为1B座21楼C室，面积435方呎，2房设计，成交价619.1万，呎价14232元。成交纪录册资料显示，买家采90天现金优惠付款计划，另享家具优惠。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展，合共提供1323伙，其中黄金海湾．珀岸提供631伙。项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

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