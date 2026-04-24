Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金海湾．珀岸销情持续理想 2房每呎1.42万

新盘速递
更新时间：09:52 2026-04-24 HKT
发布时间：09:52 2026-04-24 HKT

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海新盘黄金海湾系列，销情持续理想，项目第2期珀岸昨日录得一宗2房单位成交，呎价达1.42万。

最新售出单位为1B座21楼C室，面积435方呎，2房设计，成交价619.1万，呎价14232元。成交纪录册资料显示，买家采90天现金优惠付款计划，另享家具优惠。

位于青山公路青山湾段18号的黄金海湾，分两期发展，合共提供1323伙，其中黄金海湾．珀岸提供631伙。项目坐拥得天独厚地理优势，步行约2分多钟直达黄金泳滩，近9成单位可饱览青山湾海景。该盘位处港深两地核心区域，无缝穿梭粤港澳大湾区经济据点，涉及超过15条巴士及小巴7线往来港九新界，坐拥南北通行优势。

相关文章：

黄金海湾租售双线走高 旭日国际李炳余：采惜售策略 具5%至8%提价空间
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
17小时前
国泰航机英国曼城返港男子机上晕倒 降落后证实不治
突发
3小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
19小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
18小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
17小时前
湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...
湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...
饮食
2026-04-22 19:18 HKT
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
15小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
开业不足3年！百佳超市香港仔分店结业 街坊叹购物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小时前
900度近视︱14岁少年度数急升50% 揭眼镜店调转左右镜片
900度近视︱14岁少年度数急升50% 揭眼镜店调转左右镜片
即时中国
3小时前