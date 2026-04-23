大围柏傲庄III暂收逾7800票 超购103倍

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，将于周六推售75伙。发展商指项目截至今日下午3时累收逾7,800票，超额认购逾103倍。项目将在明日下午截票，另外由明日起亦将提早招标截标时间至早上11时。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目销情不俗，至今已成功售出189伙，套现34亿。而招标成交中，目前内地客及本地客比例各占一半，另外有不少买家为用家，主要因4房供应于区内十分罕有，因此不少家庭客入市换楼。另外，由明日起亦将提早招标截标时间至早上11时。

何家欣亦提到，入票客源中，大手及提名组别占逾2成，当中可见提名组别已录得约10个认购登记，整体入票有逾一半为区内及东铁沿线准买家，另外有逾4成为港岛如东区及九龙区客。

为配合销售，发展商亦推出会员尊属置业礼遇，集团会员额外享3%售价折扣优惠。