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荃湾形瑨上楼书 最细231呎 主打2房户型

新盘速递
更新时间：15:42 2026-04-23 HKT
发布时间：15:42 2026-04-23 HKT

新地旗下荃湾形瑨今日上载楼书，单位面积及平面图亦首度曝光，项目共提供462伙，涵盖1房至4房单位，面积由231方呎起，至最大890方呎，当中主打2房户型，占逾70%。

442个标准单位 20伙特色户

项目设有442个标准单位，面积介乎271至594方呎；另设有20伙特色户，面积介乎231至890方呎，其中15伙位于住宅首层3楼，为平台特色户，单位面积231至554方呎，每户附带平台，平台面积由63至970方呎。

形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。
形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。

顶层38楼则有5伙连天台特色户，其中A室及G室，为4房户型，面积862及890方呎，A室附设有面积32方呎平台及415方呎天台；G室则附设有161方呎平台及440方呎天台。

设有逾20000呎私人会所

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，项目间隔多元，料可满足初次置业的年轻人、分支家庭，或是想提升空间及质素的换楼人士，亦可补充荃湾市中心中小型单位供应短缺情况，项目设有室内外面积逾20,000方呎私人会所『CLUB SPARK』、提供21项设施。

形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。
 

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