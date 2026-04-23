壹沐2期最快下周上楼书 部署短期内推出

恒基旗下土瓜湾新盘壹沐第2期部署短期内推出，该期数设415伙，主打的2房占整体逾6成，最快下周上载楼书料于下月初展开销售。

2房单位占整体逾6成

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，壹沐2期设有415伙，户型由1房至4房，主打中大型单位，2房单位占整体逾6成。项目单位景观多元，除一半享内园景，其余一半面向维港方向，其中三分之二能享海景。该期数预计关键日期为2027年7月31日，楼花期约15个月多。

林达民指，在现时市道下，推出具便利配套的中价新盘会受客人欢迎，故积极筹备。而在上述优势支持下，坦言2期单位定价会较1期贵，料于下月初展开销售。

1期累沽379伙

至于项目1期今年暂售逾250伙，平均成交呎价约2万元水平，从开售至今就累沽379伙，总销售额近24亿元。

此外，林达民说，旗下红磡项目必嘉坊·曦汇已推出一批单位连租约开售，并已售出约20伙，由于回报可达4厘，且睇好租金走势，吸引不少投资者入市。

至于旗下西半山合作豪宅项目天御就售出41伙，套现逾70亿元，平均成交呎价约6万元。

