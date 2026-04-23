黄金海湾租售双线走高 旭日国际李炳余：采惜售策略 具5%至8%提价空间

旭日国际发展的屯门青山湾段大型临海项目黄金海湾自现楼形式推售以来，迄今售出近200伙，销售成绩理想，早前亦更新价单，削减3%优惠。旭日国际李炳余表示，项目现时尚余单位主要集中高层向海优质单位，由于货源逐渐减少，集团将采惜售策略，将视乎销情再作出调价部署，料未来仍有5%至8%的提价空间。

专访内容重点： 黄金海湾货源渐减少，将采惜售策略

未来将视乎销情作调价部署，加幅约5%至8%

短期内将限量加推1房半单位发售

中东战事对经济及楼市影响虽有限，但若持续，将影响民生

战事若能短期内结束，今年楼价升幅可望扩大至10%

新盘库存减少，潜在供应高位回落，对楼市发展具信心

旭日国际集团地产开发部董事总经理李炳余接受本报专访时表示，项目已开始交楼阶段，并已发出收楼通知，业主收楼后亦有不俗的回响，项目自现楼形式推售以来，买家可于购买前参观现场环境，由于项目临海，拥有青山湾一带270度海景，不少买家在参观后随即拍板购入。因应近年楼市向好，加上项目位置方便往返机场，北上工作或消费，故亦同时吸引内地客、新香港人及投资客，自现楼推售后，项目合共售出近200伙，销情持续畅旺，近期一个顶层3房特色户更以每呎1.8万售出，创出新高价。

旭日国际李炳余表示，黄金海湾尚余单位逐渐减少，将采惜售策略。

尚余单位集中高层及海景户

李炳余续称，整个黄金海湾提供1323伙，推售至今已累售逾1140伙，现时尚余单位逐渐减少，余下单位大多集中高层及海景单位，亦有少部分预留细单位，由于货量不多，集团将采惜售策略及视乎销情，短期内可能考虑限量推出预留的1房半单位发售。

新盘近年销售持续向好，差估署楼价指数亦重拾升轨，李炳余表示，项目自现楼形式推售后，已因应销售情况，在售价上作出调整，其中以招标形式推售的单位成交呎价亦不断有上升趋势，可见项目的市场承接力。以2座26楼的一个单位为例，去年以每呎约1.2万售出，最近同层另一个单位则以每呎1.5万售出，当中升幅超过20%，由于余货逐渐减少，除惜售之外，亦会分阶段调整优惠，相信未来仍具有5%至8%的提价空间。

项目日前亦更新价单，包括取消2%「海湾生活」优惠及1%「更上一层楼」优惠，合共约3%。

黄金海湾已入伙，并录得多宗租务交投。

预期楼市发展持续向好

李炳余续称，今年楼市发展向好，年初预计整体楼价有5%至8%的升幅，惟近期中东战事，令环球经济出现不确定因素，情况对楼市影响未算很大。若战事能于短期内结束，相信对本港经济及楼市影响有限，今年楼价升幅甚至有机会扩大至10%，但若战事持续一段长时间，油价不段提升，原材料价格升幅将逐步浮现，对整体经济、民生将逐渐受到影响。

战事拖长的话，李炳余表示对减息亦有一定影响，但相信年内仍有1至2次减息机会，本港息口与美国仍有一定息差，减息对楼市实际影响不会很大，最重要为影响市场信心。

意岚昨连沽3伙

黄金海湾近期交投趋增，项目昨日亦连沽3伙，单日套现逾2000万，3伙同位于黄金海湾．意岚，其中造价最高为5A座10楼C室，面积767方呎，为3房连套房间隔，以1061.4万售出，呎价13838元；另5B座23楼D室，面积220方呎，属开放式间隔，以335.6万售出，呎价高见15255元。

租赁交投趋增 呎租介乎35至43元

黄金海湾已开始入伙，并展开交付程序，李炳余表示，整体楼价录得升幅，黄金海湾整体价格亦已升值，受惠于租金持续上升，项目亦吸引投资客入市，加上市场租金交投理想，市场录得的租务成交，呎租普遍在35元以上，个别单位呎租更高见43元，由于项目推售时市场与现时不同，个别以低价购入单位的业主，租金回报率更超过5厘。

李炳余表示，黄金海湾位处临海位置，未来青山公路亦没有新盘「如此近海」，加上区内亦有租客支持租务市场，包括项目邻近机场及多间学府，租客包括机组人员、教职员，支持租务市场的刚需，个别单位呎租已升至逾40元。

回报4.3厘至5.3厘

项目已进行交付阶段，不少业主随即将单位放盘出租，市场亦录得多宗租务成交，据代理提供租务个案，其中位于5A座中层单位，面积236方呎，属开放式间隔，单位获租客以每月8500元承租，呎租约36元；另位于同座中低层单位，面积206方呎，则以每月租金8800元获承租，呎租更高见43元，若以购入价计算，租金回报率达4.3厘至5.3厘。

李炳余补充，由于近年租金不断上升，料未来升势将会持续，高租金带动投资者入市更为积极，相信未来投资者购货情况将增加，有利整体楼市发展。

记者 谭达成 摄影 卢江球摄